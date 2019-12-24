WATCH: ‘Twas the Forecast Before Christmas
Here’s 2019′s Christmas forecast with a twist.
‘TWAS THE DAY BEFORE CHRISTMAS AND ALL THROUGH THE HOUSE
EVERYBODY WAS SWEATING…AS WE WAIT ON SINTER KLAUS
AFTERNOON HIGHS MAKE IT UP TO THE SIXTIES
61 IN BLACKSBURG, 62 AND 64 IN THE STAR AND RIVER CITIES
WARM ENOUGH FOR SWEET TEA…EVEN IF IT IS LIPTON.
WOULD YA LOOK OVER THERE? IT’S *THE* JENNA ZIBTON!
ENOUGH OF THE JOKES, AS WE BASK IN THE SUN
AND WE SPEND TIME WITH LOVED ONES FOR MORE CHRISTMAS FUN
CHRISTMAS MORNING ARRIVES, AND TEMPS START IN THE THIRTIES
AS THE KIDS PLAY OUTSIDE, YELL “DON’T GET YOUR PANTS DIRTY!”
TEMPS RISE TOWARD THE 50S WITH CLOUDS IN THE SKY
AND EACH MEMBER OF YOUR FAMILY WITH A TWINKLE IN THEIR EYE
THEN WE DROP TO THE 40S FOR A LONG WINTER’S NAP
BY NOW YOU’RE PROBABLY TIRED OF HEARING THIS…OL’ CHAP
THE EXTENDED FORECAST SHOWS THAT WE ARE GOING TO BE MILD
AND WE’RE HOPING THIS DIDDY MADE YOU LAUGH LIKE A CHILD
IN THE 50S AND 60S FOR THE NEXT SEVEN DAYS
SANTA’S GOING ON VACATION TO SOAK UP SOME RAYS
AS FOR THE REST OF THE WEEK, THERE’S HARDLY ANY RAIN IN SIGHT
SO, MERRY CHRISTMAS TO ALL AND TO ALL A GOOD NIGHT
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