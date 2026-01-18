Virginia State Parks 2026 Adventure Series begins Feb. 15

Virginia State Parks announced their 2026 Adventure Series will begin on Feb. 15.
This year sees the return of bonus races, as well as two Summer Sizzle races with Board Run Off Road. The following races are planned to take place over the coming months:
Adventure:
- March 14: Frozen Foot Adventure Race at Pocahontas State Park
- June 13: Summer Sizzle Adventure Race at Lake Anna State Park
- June 14: Summer Sizzle Adventure Race at Lake Anna State Park
- July 11: Seven Bends Adventure Race at Seven Bends State Park
- Aug. 22: Shenandoah River State Park Adventure Race at Shenandoah River State Park
Bike:
- Feb. 15: Monster Cross at Pocahontas State Park
- March 21: Tour de Pocahontas at Pocahontas State Park
- March 22: Tour de Pocahontas at Pocahontas State Park
- May 2: The Highlands Hop at Douthat State Park
- May 3: Middle Mountain Momma at Douthat State Park
- May 9: Shenanduro at Shenandoah River State Park
- Aug. 2: Guts Gravel Glory at Pocahontas State Park
- Oct. 3: Poca GO at Pocahontas State Park
Running:
- March 21: Dogwood Ultra Marathon at Twin Lakes State Park
- April 11: James River Trail Runs at James River State Park
- June 20: Night Train Ultra Marathon at High Bridge Trail State Park
- June 28: High Bridge Time Trial at Hight Bridge Trail State Park
- Sept. 19: Pawpaw 10 Mile and 5 Mile at Powhatan State Park
- Oct. 3: High Bridge Half Marathon and 5k at High Bridge Trail State Park
- Oct. 4: Pocahontas Trailfest at Pocahontas State Park
Duathlon:
- July 12: Seven Bends Aquablaze at Seven Bends State Park
Triathlon:
- May 2: Smith Mountain Lake Triathlon at Smith Mountain Lake State Park
- Sept. 19: New River Trail Challenge at New River Trail State Park
For more information, or to register for one of these races, click here.