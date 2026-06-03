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Sports

Cave Spring boys claim Region 3D team tennis title

Eric Johnson, Sports Anchor / Reporter

ROANOKE, Va. – In team tennis, Cave Spring boys defeated Hidden Valley 5-3.

The Knights claimed 4 of 6 singles matches. Rishi Patel def. Caleb Wang (6-7, 6-3, 10-7), Cole Schillinger def. Jack Mercure (6-2, 6-2), Carter Kuyper def. Riley Coleman (6-4, 3-6, 10-8) and Caleb Myers def. Alex Faris (6-1, 6-4).

In doubles, Prateek Reddy and Carter Kuyper def. Alex Faris and Jack Mercure (6-1, 6-0).

Hidden Valley earned singles wins from Keaton Bartley over Andrew Draper (6-1, 6-0) and Michael Thorell over Prateek Reddy (3-6, 6-2. 10-6).

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