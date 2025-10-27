Southwest and Central Virginia resources for those facing food insecurity

Immediate Food Assistance
Feeding Southwest Virginia
- Website: www.feedingswva.org
- Phone: 540-342-3011
- Services: Direct food assistance, information about local food pantries and distribution centers
- Coverage: 26-county service area
Blue Ridge Area Food Bank
- Website: www.brafb.org/find-food
- Main Office (Verona): 540-248-3663
- Lynchburg Branch: 434-845-4099
- Winchester Branch: 540-665-0770
- Charlottesville Branch: 434-296-3663
- Services: Food pantries, mobile food pantries, and SNAP application assistance
- Coverage: Central and western Virginia regions
Federation of Virginia Food Banks
- Website: vafoodbanks.org/find-food/
The Salvation Army
Feed More
SNAP Benefits Information and Application
- Virginia CommonHelp
- Website: commonhelp.virginia.gov
- Services: Online application for SNAP benefits, status checking, and account management
- Enterprise Call Center: 855-635-4370
- Services: Help with benefit applications and questions
Additional Resources
- 211 Virginia
- Phone: Dial 2-1-1
- Services: 24/7 referrals to local food pantries and other assistance programs
- WIC Program
- Website: www.vdh.virginia.gov/wic/
- Services: Nutrition assistance for women, infants, and children
- Virginia Department of Social Services
- Website: www.dss.virginia.gov
- Services: Information about all available food assistance programs and benefits
Local Food Pantry Networks:
- Contact either Feeding Southwest Virginia or Blue Ridge Area Food Bank for information about the nearest food pantry or distribution center in their extensive networks
- No proof of income required at most locations
- Multiple visits allowed
- Anyone in need of food assistance is welcome