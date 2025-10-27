Skip to main content
Southwest and Central Virginia resources for those facing food insecurity

Feeding Southwest Virginia

Immediate Food Assistance

Feeding Southwest Virginia

  • Website: www.feedingswva.org
  • Phone: 540-342-3011
  • Services: Direct food assistance, information about local food pantries and distribution centers
  • Coverage: 26-county service area

Blue Ridge Area Food Bank

  • Website: www.brafb.org/find-food
  • Main Office (Verona): 540-248-3663
  • Lynchburg Branch: 434-845-4099
  • Winchester Branch: 540-665-0770
  • Charlottesville Branch: 434-296-3663
  • Services: Food pantries, mobile food pantries, and SNAP application assistance
  • Coverage: Central and western Virginia regions

Federation of Virginia Food Banks

The Salvation Army

Feed More

SNAP Benefits Information and Application

  • Virginia CommonHelp
    • Website: commonhelp.virginia.gov
    • Services: Online application for SNAP benefits, status checking, and account management
  • Enterprise Call Center: 855-635-4370
    • Services: Help with benefit applications and questions

Additional Resources

  • 211 Virginia
    • Phone: Dial 2-1-1
    • Services: 24/7 referrals to local food pantries and other assistance programs
  • WIC Program
  • Virginia Department of Social Services
    • Website: www.dss.virginia.gov
    • Services: Information about all available food assistance programs and benefits

Local Food Pantry Networks:

  • Contact either Feeding Southwest Virginia or Blue Ridge Area Food Bank for information about the nearest food pantry or distribution center in their extensive networks
  • No proof of income required at most locations
  • Multiple visits allowed
  • Anyone in need of food assistance is welcome

