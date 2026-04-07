Food Lion Feeds turns college basketball free throws into 1.7 million meals for those in need

During the 2025-26 college basketball season, Food Lion Feeds helped turn free throws into full plates for communities in need.
The company’s Score to Give More initiative teamed up with 54 men’s and women’s basketball programs, including several in our region, to provide 100 meals for every free throw made.
In total, more than 1.7 million meals were delivered to campus food pantries and local Feeding America partner food banks.
Food Lion Feeds, which launched in 2014, is dedicated to ending hunger across 10 states. Since the Score to Give More program began in 2019, it has helped provide more than 8.2 million meals. The organization hopes to provide 3 billion meals by 2032.
Locally, Liberty University and Virginia Tech men’s basketball teams each scored 30,000 meals for their communities.
“Score to Give More brings together our passion for college athletics and our commitment to helping provide meals,” said Kevin Durkee, Manager, Food Lion Feeds, Food Lion. “We’re proud to partner with student-athletes and universities that are making a meaningful difference where they live, learn and play.”
Here’s a full breakdown of how student-athletes helped provide more than 1.6 million meals this season:
- Appalachian State University (Men’s): 30,000
- Bluefield State University (Men’s): 30,000
- Bluefield State University (Women’s): 30,000
- Bowie State University (Men’s): 30,000
- Bowie State University (Women’s): 30,000
- Catawba College (Men’s): 30,000
- Claflin University (Men’s): 30,000
- Claflin University (Women’s): 27,200
- Coastal Carolina University (Men’s): 30,000
- Duke University (Men’s): 30,000
- East Carolina University (Men’s): 30,000
- Elizabeth City State University (Men’s): 30,000
- Elizabeth City State University (Women’s): 30,000
- Elon University (Men’s): 30,000
- Fayetteville State University (Men’s): 30,000
- Fayetteville State University (Women’s): 30,000
- Gardner-Webb University (Men’s): 30,000
- Hampton University (Men’s): 30,000
- James Madison University (Men’s): 30,000
- Johnson C. Smith University (Men’s): 30,000
- Johnson C. Smith University (Women’s): 27,300
- Liberty University (Men’s): 30,000
- Lincoln University (Men’s): 30,000
- Lincoln University (Women’s): 30,000
- Livingstone College (Men’s): 30,000
- Livingstone College (Women’s): 29,900
- North Carolina Agricultural and Technical State University (Men’s): 30,000
- North Carolina State University (Men’s): 30,000
- North Carolina State University (Women’s): 30,000
- Old Dominion University (Men’s): 30,000
- Queens University of Charlotte (Men’s): 30,000
- Queens University of Charlotte (Women’s): 29,600
- Shaw University (Men’s): 30,000
- Shaw University (Women’s): 30,000
- South Carolina State University (Men’s): 30,000
- Tennessee Tech University (Men’s): 30,000
- Tennessee Tech University (Women’s): 30,000
- Towson University (Men’s): 30,000
- University of Delaware (Men’s): 30,000
- University of Maryland (Men’s): 30,000
- University of Maryland (Women’s): 30,000
- University of North Carolina at Chapel Hill (Men’s): 30,000
- University of North Carolina at Greensboro (Men’s): 30,000
- University of North Carolina at Pembroke (Men’s): 30,000
- University of South Carolina (Men’s): 30,000
- Virginia State University (Men’s): 30,000
- Virginia State University (Women’s): 30,000
- Virginia Tech University (Men’s): 30,000
- Virginia Union University (Men’s): 30,000
- Virginia Union University (Women’s): 27,300
- Wake Forest University (Men’s): 30,000
- William & Mary College (Men’s): 30,000
- Winston-Salem State University (Men’s): 30,000
- Winston-Salem State University (Women’s): 30,000