Local schools continue to offer free meals for kids in need over summer break

Every year, most grade school students are home for the summer. However, many students rely on the school to supply a full meal. Because of this, various school systems in our area are offering free meals to students during summer break.
Montgomery County
Recommended Videos
Montgomery County Public Schools, the Summer Food Service Program, and Feeding Southwest Virginia are helping to provide food for those kids in need.
Meals will be available at the following schools:
- June 8-17
- Auburn High School
- Eastern Montgomery Elementary School (breakfast from 9 a.m. to 10 a.m., lunch from 12:45 p.m. to 1:45 p.m.)
- Falling Branch Elementary School (breakfast from 9 a.m. to 10 a.m., lunch from 12:45 p.m. to 1:45 p.m.)
- Kipps Elementary School
- Belview Elementary School (breakfast from 9 a.m. to 10 a.m., lunch from 12:45 p.m. to 1:45 p.m.)
- Christiansburg Middle School (breakfast from 9 a.m. to 10 a.m., lunch from 12:45 p.m. to 1:45 p.m.)
- June 2-25
- Montgomery Central (breakfast from 9 a.m. to 10 a.m., lunch from 11:30 a.m. to 12:15 p.m.)
- Weekend meals on June 11 and 17
SUN meal Kits will be available for pickup from June 22 to August 3 from 11:00 a.m. to 1:00 p.m. at Shawsville Middle School and Belview Elementary School. Starting June 19, these meals will be available for pickup at Belmont Christian Church as well.
Lynchburg
Lynchburg City Schools is also partnering with the USDA Summer Food Service Program. They are providing meals on a first-come, first-served basis in the following areas:
Community Partner Locations
- A Sure Word Outreach – June 8–July 31 (Monday–Friday); closed June 19 & July 3 Lunch: noon–12:30 p.m.
- All Nations Community Church – June 8–Aug. 5 (Monday/Wednesday/Friday); closed June 19 & July 3 Lunch: 11 a.m.–noon Snack: 3–3:30 p.m.
- Boys & Girls Club – June 15–Aug. 5 (Monday–Friday); closed June 19 & July 3 Lunch: noon–1 p.m. Snack: 3–4 p.m.
- College Hill Center – June 8–July 31 (Monday–Friday); closed June 19 & July 3 Lunch: noon–12:30 p.m. Snack: 4:45–5 p.m.
- Daniels Hill Center – June 8–July 31 (Monday–Friday); closed June 19 & July 3 Lunch: noon–12:30 p.m. Snack: 4:45–5 p.m.
- Diamond Hill Center – June 8–July 31 (Monday–Friday); closed June 19 & July 3 Lunch: noon–12:30 p.m. Snack: 4:45–5 p.m.
- Fairview Center – June 8–July 31 (Monday–Friday); closed June 19 & July 3 Lunch: noon–12:30 p.m. Snack: 4:45–5 p.m.
- Faith Assembly - June 8–Aug. 5 (Monday–Friday); closed June 19 & July 3 Breakfast: 8:30–9:30 a.m Lunch: 11:30 a.m.–12:30 p.m.
- Growing Learners Daycare – June 8–Aug. 5 (Monday–Friday); closed June 19 & July 3 Lunch: 11 a.m.–noon Snack: 2–2:45 p.m.
- Jefferson Park Center – June 8–July 31 (Monday–Friday); closed June 19 & July 3 Lunch: noon–12:30 p.m. Snack: 4:45–5 p.m.
- Lynchburg Public Library (Temporary Address) – June 8–Aug. 5 (Monday & Wednesday) Lunch: 11 a.m.–1 p.m.
- Riverside Park – June 8–July 31 (Monday–Friday); closed June 19 & July 3 Lunch: noon–12:30 p.m.
- Sandusky Elementary School (YMCA Summer Program) – June 8–July 31 (Monday–Friday); closed June 19 & June 30–July 4 Breakfast: 8:30–9 a.m. Lunch: 11:30 a.m.–noon
- The Learning Academy – June 8–Aug. 5 (Monday–Friday); closed June 19 & July 3 Lunch: noon–1 p.m. Snack: 3–3:30 p.m.
- The Miller Home – July 13–Aug. 5 (Monday–Friday) Breakfast: 8–8:30 a.m. Lunch: noon–12:30 p.m.
- West Lynchburg Baptist Church – June 8–Aug. 5 (Monday–Friday); closed June 19 & July 3 Breakfast: 8–8:30 a.m. Lunch: 11–11:30 a.m.
- Yoder Center June 8–July 31 (Monday–Friday); closed June 19 & July 3 Lunch: noon–12:30 p.m. Snack: 4:45–5 p.m.
LCS Summer Programs
- Bass Elementary School – July 20–31 (Monday–Friday) Breakfast: 8:40–9 a.m. Lunch: 11:50 a.m.–12:35 p.m.
- Bedford Hills Elementary School – July 20–31 (Monday–Friday) Breakfast: 8:40–9 a.m. Lunch: 11:50 a.m.–12:35 p.m.
- Heritage Elementary School – July 20–31 (Monday–Friday) Breakfast: 8:40–9 a.m. Lunch: 11:50 a.m.–12:35 p.m.
- Linkhorne Elementary School – July 20–31 (Monday–Friday) Breakfast: 8:40–9 a.m. Lunch: 11:50 a.m.–12:35 p.m.
- Perrymont Elementary School – July 20–31 (Monday–Friday) Breakfast: 8:40–9 a.m. Lunch: 11:50 a.m.–12:35 p.m.
- R. S. Payne Elementary School – July 20–31 (Monday–Friday) Breakfast: 8:40–9 a.m. Lunch: 11:50 a.m.–12:35 p.m.
- Dunbar Middle School – July 20–31 (Monday–Friday) Breakfast: 7:40–8 a.m. Lunch: 11:50 a.m.–12:35 p.m.
- Linkhorne Middle School – July 20–31 (Monday–Friday) Breakfast: 7:40–8 a.m. Lunch: 11:50 a.m.–12:35 p.m.
- Sandusky Middle School – July 20–31 (Monday–Friday) Breakfast: 7:40–8 a.m. Lunch: 11:50 a.m.–12:35 p.m.
- Heritage High School – June 15–July 2 (Monday–Thursday); closed June 19 Breakfast: 7:40–8 a.m. Lunch: 11:50 a.m.–12:35 p.m.
Danville
Danville Public Schools is also seeing the return of their summer meals program, which runs through July 23.
On The Go: June 8-25 (Monday-Thursday)
- Westwood Middle School & Schoolfield Elementary
- Breakfast: 7:30-8:30 a.m.
- Lunch: 11 a.m.-1 p.m.
On The Go: June 8-July 23 (Monday-Thursday)
- Park Avenue Elementary
- E.A. Gibson Elementary
- G.L.H. Johnson Elementary
- Woodberry Hills Elementary
- George Washington High School
- Lunch: 11 a.m.-1 p.m.
Dine In: June 29-July 23 (Monday-Thursday)
- Westwood Middle School
- Schoolfield Elementary
- Arnett Hills Elementary
- Breakfast: 7:30-8:30 a.m.
- Lunch: 11 a.m.-1 p.m.
Food Truck Locations (Monday-Thursday, June 8-July 23)
- Woodside Village Apartments | 10:30-11 a.m.
- Clear Pond Apartments | 10:30-11 a.m.
- Purdum Woods Apartments | 11:15-11:45 a.m.
- Seeland Crossing Apartments | 11:15-11:45 a.m.
- Cedar Terrace Apartments | 12:15-12:45 p.m.
- Southwyck Hills Apartments | 12:15-12:45 p.m.
- Pleasant View Apartments | 1-1:30 p.m.
- Cardinal Village Apartments | 1-1:30 p.m.