William Byrd, William Fleming hosts signing days

Spencer Pierce, WSLS Sports Anchor/Reporter

Dreams turned to reality on Wednesday for William Byrd and William Fleming student athletes as they officially put pen to paper, signifying their college commitments.

William Byrd featured 22 different athletes across nine different programs. They are as follows:

Girls Tennis:

Miley Moses – Ferrum College

Cheer:

Aubrey Booze – Belmont University

Makenzie Scott – Roanoke College

Softball:

Ryleigh Grubb – University of Lynchburg

Swim:

Lindsay Murtaugh – Delaware

Girls Lacrosse:

Katelynn Franks – Piedmont University

Ava Sexton – Emory and Henry

Baseball:

Jake Courtemanche – Mary Baldwin

Cannin Lutz – Ferrum College

JW Vaughan – Surry CC

Football:

Titus Beaty – Ferrum College

Tate Kotz - Roanoke College

Andrew Reynolds - The Apprentice School

Jamez Toler – Southern Virginia University

Boys Lacrosse:

Kevin Green – Emory and Henry

Justyn Rosenboom – Roanoke College

Ben Waid – Emory and Henry

Ben Wright - Centenary

Morrison Wright – Emory and Henry

Track:

Lily Perez – Radford University

James Smith – Emory and Henry

Lucy Whitenack – Roanoke College

At William Fleming, 13 student athletes finalized their commitments. They are as follows:

Football

Jovanny Gonzalez – West Virginia State University

Zion Baskerville – West Virginia State University

Dwayne Roberts – West Virginia State University

Davion Faulkner – Bluefield University

Justin Barnett – Tennessee Tech

Basketball

Signae Houston – Concorde University

Zakyah King – Virginia Union University

Shyanne Tate – Bluefield State University

Amari Worsham – Liberty University

Track and Field

Anaiah Hicks – Chicago State University

Ariana Lynch – Radford University

Christyonna Lewis – Norfolk State University

Soccer

Ernesto Gomez Meza – Swarthmore College

