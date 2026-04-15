William Byrd, William Fleming hosts signing days

Dreams turned to reality on Wednesday for William Byrd and William Fleming student athletes as they officially put pen to paper, signifying their college commitments.
William Byrd featured 22 different athletes across nine different programs. They are as follows:
Girls Tennis:
Miley Moses – Ferrum College
Cheer:
Aubrey Booze – Belmont University
Makenzie Scott – Roanoke College
Softball:
Ryleigh Grubb – University of Lynchburg
Swim:
Lindsay Murtaugh – Delaware
Girls Lacrosse:
Katelynn Franks – Piedmont University
Ava Sexton – Emory and Henry
Baseball:
Jake Courtemanche – Mary Baldwin
Cannin Lutz – Ferrum College
JW Vaughan – Surry CC
Football:
Titus Beaty – Ferrum College
Tate Kotz - Roanoke College
Andrew Reynolds - The Apprentice School
Jamez Toler – Southern Virginia University
Boys Lacrosse:
Kevin Green – Emory and Henry
Justyn Rosenboom – Roanoke College
Ben Waid – Emory and Henry
Ben Wright - Centenary
Morrison Wright – Emory and Henry
Track:
Lily Perez – Radford University
James Smith – Emory and Henry
Lucy Whitenack – Roanoke College
At William Fleming, 13 student athletes finalized their commitments. They are as follows:
Football
Jovanny Gonzalez – West Virginia State University
Zion Baskerville – West Virginia State University
Dwayne Roberts – West Virginia State University
Davion Faulkner – Bluefield University
Justin Barnett – Tennessee Tech
Basketball
Signae Houston – Concorde University
Zakyah King – Virginia Union University
Shyanne Tate – Bluefield State University
Amari Worsham – Liberty University
Track and Field
Anaiah Hicks – Chicago State University
Ariana Lynch – Radford University
Christyonna Lewis – Norfolk State University
Soccer
Ernesto Gomez Meza – Swarthmore College