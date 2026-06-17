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Local News

Blue Ridge Games Scavenger Hunt List 2026

Blue Ridge Games III Scavenger Hunt List (WSLS)

Alleghany

  • Falling Springs Falls
  • Humpback Bridge

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Amherst

  • Seminole Park
  • Monacan Park
  • Riveredge Park
  • James River Foot Bridge

Botetourt

  • Blue Ridge Park
  • Cherry Blossom Trail
  • Daleville Town Center
  • MKB Daleville Office
  • Buchanan Swinging Bridge

Bedford

  • Bedford Clock Centertown Park
  • Bedford Skate Park
  • Falling Creek Park
  • Love Sign - Bedford Welcome Center
  • Love Sign - Bower Center
  • Peaks of Otter Lodge
  • New London Tech Disc Golf
  • Play Cottage Wharton Garden
  • Montvale Park
  • Reynolds Memorial Park
  • Sharp Top Mountain Trailhead
  • Thunder Ridge Overlook
  • Wayward Rhino Statues (Hwy 460/Hwy 680)

Carroll

  • Brady’s Farm Market

Charlotte

  • Charlotte Court House
  • Central High Museum

Craig

  • MKB New Castle
  • Craig County Court House
  • Fenwick Mines Wildlife & Recreational Area
  • Love Sign New Castle
  • Old Brick Hotel
  • Tingler’s Mill
  • Paint Bank Fish Hatchery
  • Keffer Cabin
  • Hawkins-Brizendine Cabin
  • Holstein Cabin
  • Old General Store

Floyd

  • Warren G. Lineberry Park

Franklin

  • MKB Office Rocky Mount
  • Booker T. Washington National Monument
  • MKB SML Office
  • Love Sign Rocky Mount Farmers Market
  • Smith Mountain Lake Community Park
  • Love Sign SML Visitor’s Center
  • Love Sign Town of Boones Mill
  • West Franklin Mercantile Rocky Mount
  • Waid Recreation Park

Giles

  • Mountain Lake Lodge
  • Dismal Falls
  • Cascade Falls
  • Veterans Memorial Park Narrows
  • New River Vendors Village Pembrook
  • Sinking Creek/Newport Covered Bridge
  • Boat Landing New Rover Water Trail
  • Giles Historical Society Pembroke
  • Mill Creek Falls Narrows
  • Mill Creek Falls
  • Duck Pont Narrows
  • Stafford Art Glass Newport

Henry

  • Baldwin Block Canvases
  • Fieldale Walking Center
  • Gravely-Lester Art Garden
  • Love Sign Henry County
  • Iron Bridge Fieldale Park
  • Philpott Lake and Marina
  • Philpott Lake Spillway Overlook Trail
  • Richard P. Gravely Jr. Nature Preserve
  • Smith River
  • The Big Chair

Lynchburg

  • Amazement Square
  • Love Sign Lynchburg
  • Percival’s Island
  • Academy Center of the Arts
  • Big High Heel Craddock Terry Hotel
  • Monument Terrace

Montgomery

  • Frank Beamer Statue Lane Stadium
  • Huckleberry Trail Bridge
  • Blacksburg Farmers Market
  • Historic Smithfield
  • Love Sign at the Christiansburg Aquatic Center
  • Coal Mining Heritage Park & Loop Trail
  • Splash Pad Huckleberry Park
  • Montgomery Museum of Art & History
  • Christiansburg Farmers Market

Patrick

  • Love Sign Willis Gap Ararat
  • Stuart Farmers Market
  • Star Theatre Stuart
  • Concord Corner Store Meadows of Dan
  • Love Sign at MOD Visitor Center in Meadows of Dan
  • Love Sign at Nancy’s Candy in
  • Meadows of Dan
  • Jack’s Creek Covered Bridge Woolwine
  • Love Sign I. C. Dehart Woolwine
  • Fairy Stone State Park Stuart
  • The Coffee Break Stuart
  • The JEB Stuart Birthplace Ararat
  • Patrick County Trail H.A.N.D.S (5 locations)
  • Red Rooster Amusement Park & Café in Ararat

Pulaski

  • Calfee Park
  • Randolph Park
  • Claytor Lake
  • Sunshine Tours

Radford

  • Mary Draper Ingles Statue
  • Radford University Fountain
  • Love Sign Main Street

Roanoke City

  • Berglund Center
  • Center in the Square
  • City Market Building
  • Elmwood Park
  • Grandin Theatre
  • H&C Coffee Sign
  • Hotel Roanoke
  • Mill Mountain Zoo
  • Roanoke Star
  • Taubman Museum of Art
  • Virginia Museum of Transportation
  • Captain Party

Roanoke County

  • Explore Park
  • MKB Main Office
  • MKB Oak Grove Office
  • Splash Valley
  • Vinton War Memorial
  • K92 Studio Sign

Rockbridge

  • Natural Bridge State Park

Salem

  • James I. Moyer Sports Complex
  • Longwood Park
  • Spring Lake Park
  • MKB Salem Office
  • Salem Museum

Wythe

  • Wytheville Regional Visitors Center
  • Love Sign at Big Walker Lookout
  • Edith Bolling Wilson Historical Marker
  • Jackson Ferry Shot Tower
  • The Big Pencil
  • Wytheville Community College
  • Love Sign in Wytheville

Statewide Parks

  • Bear Creek Lake
  • Belle Isle
  • Breaks Interstate
  • Caledon
  • Chippokes
  • Claytor Lake
  • Clinch River
  • Douthat
  • Fairy Stone
  • Fales Cape
  • First Landing
  • Grayson Highlands
  • High Bridge Trail
  • Holliday Lake
  • Hungry Mother
  • James River
  • Kiptopeke
  • Lake Anna
  • Leesylvania
  • Machicomoco
  • Mason Neck
  • Natural Bridge
  • Natural Tunnel
  • New River Trail
  • Occoneechee
  • Pocahontas
  • Powhatan
  • Sailor’s Creek Historic Battlefield
  • Seven Bands
  • Shenandoah River
  • Shot Tower
  • Sky Meadows
  • Smith Mountain Lake
  • Staunton River
  • Staunton River Battlefield
  • SW VA Historical Museum
  • Sweet Run
  • Twin Lakes
  • Westmoreland
  • Widewater
  • Wilderness Road
  • York River

Dunkin’ Locations(50 points/ea.)

(+50 IF YOU TAKE YOUR PIC INSIDE THE STORE)

  • Daleville-133 Market Center Way, Suite 1, Daleville, VA
  • New Orange- 536 Orange Ave. Roanoke, VA
  • Bedford- 1111 E Lynchburg Salem Tpke, Bedford, VA
  • Wytheville- 280 Commonwealth Dr., Wytheville, VA
  • Fairlawn- 7357 Round House St, Fairlawn, VA
  • Blacksburg- 1705 S. Main St., Blacksburg, VA
  • Brandon- 670 Brandon Ave., Roanoke, VA
  • Salem- 1803 W. Main St., Salem, VA
  • Old Forest- 3309 Old Forest Rd, Lynchburg, VA
  • Vinton- 999 Hardy Rd, Vinton, VA
  • Peters Creek- 7000 Peters Creek Rd., Roanoke, VA
  • Madison Heights- 4764 S. Amherst Hwy., Madison Heights, VA
  • Roanoke St- 2384 Roanoke St., Christiansburg, VA
  • Timberlake- 7916 Timberlake Rd., Lynchburg, VA

Bike Locations (100 Points/ea.)

  • Apple Orchard Falls Trail
  • Black Water Creek
  • Blacksburg Skill Park
  • Blue Ridge Parkway
  • Blue Ridge Trail
  • Blue Ridge Tunnel Trail
  • Carvin’s Cove
  • Dick & Willie Trail
  • Explore Park Trail
  • Falling Creek Park
  • Hanging Rock Battlefield Trail
  • Huckleberry Trail
  • Jackson River Rail Trail
  • Mill Mountain Greenway
  • Roanoke Greenway
  • Virginia Blue Ridge Railway Trail
  • Waid Park Trail

Hike Locations (100 Points/ea.)

  • Angel’s Rest
  • Apple Orchard Falls
  • Bald Knob Overlook
  • Blackwater Creek
  • Bottom Greek Gorge Trail
  • Cascade Falls
  • Carvins Cove
  • Chesnut Ridge Trail
  • Devil’s Marbleyard
  • Dragon’s Tooth
  • Explore Park
  • Flat Top
  • Kelly Knob
  • Laurel Mountain Preserve
  • McAfee’s Knob
  • Mill Mountain Greenway
  • Panther Falls
  • Roaring Run
  • Sharp Top
  • Stiles Falls
  • Tinker Cliffs
  • Waid Park Trail

Watersport Locations (100 Points/ea.)

  • Carvin’s Cove
  • Claytor Lake
  • Cow Pasture River
  • Dan River
  • Maury River
  • Jackson River
  • James River
  • Leesville Lake
  • Little River
  • Mill Creek Lake
  • New River
  • Pandapas Pond
  • Peaks of Otter
  • Philpott Lake
  • Roanoke River
  • Smith Mountain Lake
  • Stonehouse Lake
  • Thrashers Creek Lake

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