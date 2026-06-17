Blue Ridge Games Scavenger Hunt List 2026

Alleghany
- Falling Springs Falls
- Humpback Bridge
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Amherst
- Seminole Park
- Monacan Park
- Riveredge Park
- James River Foot Bridge
Botetourt
- Blue Ridge Park
- Cherry Blossom Trail
- Daleville Town Center
- MKB Daleville Office
- Buchanan Swinging Bridge
Bedford
- Bedford Clock Centertown Park
- Bedford Skate Park
- Falling Creek Park
- Love Sign - Bedford Welcome Center
- Love Sign - Bower Center
- Peaks of Otter Lodge
- New London Tech Disc Golf
- Play Cottage Wharton Garden
- Montvale Park
- Reynolds Memorial Park
- Sharp Top Mountain Trailhead
- Thunder Ridge Overlook
- Wayward Rhino Statues (Hwy 460/Hwy 680)
Carroll
- Brady’s Farm Market
Charlotte
- Charlotte Court House
- Central High Museum
Craig
- MKB New Castle
- Craig County Court House
- Fenwick Mines Wildlife & Recreational Area
- Love Sign New Castle
- Old Brick Hotel
- Tingler’s Mill
- Paint Bank Fish Hatchery
- Keffer Cabin
- Hawkins-Brizendine Cabin
- Holstein Cabin
- Old General Store
Floyd
- Warren G. Lineberry Park
Franklin
- MKB Office Rocky Mount
- Booker T. Washington National Monument
- MKB SML Office
- Love Sign Rocky Mount Farmers Market
- Smith Mountain Lake Community Park
- Love Sign SML Visitor’s Center
- Love Sign Town of Boones Mill
- West Franklin Mercantile Rocky Mount
- Waid Recreation Park
Giles
- Mountain Lake Lodge
- Dismal Falls
- Cascade Falls
- Veterans Memorial Park Narrows
- New River Vendors Village Pembrook
- Sinking Creek/Newport Covered Bridge
- Boat Landing New Rover Water Trail
- Giles Historical Society Pembroke
- Mill Creek Falls Narrows
- Mill Creek Falls
- Duck Pont Narrows
- Stafford Art Glass Newport
Henry
- Baldwin Block Canvases
- Fieldale Walking Center
- Gravely-Lester Art Garden
- Love Sign Henry County
- Iron Bridge Fieldale Park
- Philpott Lake and Marina
- Philpott Lake Spillway Overlook Trail
- Richard P. Gravely Jr. Nature Preserve
- Smith River
- The Big Chair
Lynchburg
- Amazement Square
- Love Sign Lynchburg
- Percival’s Island
- Academy Center of the Arts
- Big High Heel Craddock Terry Hotel
- Monument Terrace
Montgomery
- Frank Beamer Statue Lane Stadium
- Huckleberry Trail Bridge
- Blacksburg Farmers Market
- Historic Smithfield
- Love Sign at the Christiansburg Aquatic Center
- Coal Mining Heritage Park & Loop Trail
- Splash Pad Huckleberry Park
- Montgomery Museum of Art & History
- Christiansburg Farmers Market
Patrick
- Love Sign Willis Gap Ararat
- Stuart Farmers Market
- Star Theatre Stuart
- Concord Corner Store Meadows of Dan
- Love Sign at MOD Visitor Center in Meadows of Dan
- Love Sign at Nancy’s Candy in
- Meadows of Dan
- Jack’s Creek Covered Bridge Woolwine
- Love Sign I. C. Dehart Woolwine
- Fairy Stone State Park Stuart
- The Coffee Break Stuart
- The JEB Stuart Birthplace Ararat
- Patrick County Trail H.A.N.D.S (5 locations)
- Red Rooster Amusement Park & Café in Ararat
Pulaski
- Calfee Park
- Randolph Park
- Claytor Lake
- Sunshine Tours
Radford
- Mary Draper Ingles Statue
- Radford University Fountain
- Love Sign Main Street
Roanoke City
- Berglund Center
- Center in the Square
- City Market Building
- Elmwood Park
- Grandin Theatre
- H&C Coffee Sign
- Hotel Roanoke
- Mill Mountain Zoo
- Roanoke Star
- Taubman Museum of Art
- Virginia Museum of Transportation
- Captain Party
Roanoke County
- Explore Park
- MKB Main Office
- MKB Oak Grove Office
- Splash Valley
- Vinton War Memorial
- K92 Studio Sign
Rockbridge
- Natural Bridge State Park
Salem
- James I. Moyer Sports Complex
- Longwood Park
- Spring Lake Park
- MKB Salem Office
- Salem Museum
Wythe
- Wytheville Regional Visitors Center
- Love Sign at Big Walker Lookout
- Edith Bolling Wilson Historical Marker
- Jackson Ferry Shot Tower
- The Big Pencil
- Wytheville Community College
- Love Sign in Wytheville
Statewide Parks
- Bear Creek Lake
- Belle Isle
- Breaks Interstate
- Caledon
- Chippokes
- Claytor Lake
- Clinch River
- Douthat
- Fairy Stone
- Fales Cape
- First Landing
- Grayson Highlands
- High Bridge Trail
- Holliday Lake
- Hungry Mother
- James River
- Kiptopeke
- Lake Anna
- Leesylvania
- Machicomoco
- Mason Neck
- Natural Bridge
- Natural Tunnel
- New River Trail
- Occoneechee
- Pocahontas
- Powhatan
- Sailor’s Creek Historic Battlefield
- Seven Bands
- Shenandoah River
- Shot Tower
- Sky Meadows
- Smith Mountain Lake
- Staunton River
- Staunton River Battlefield
- SW VA Historical Museum
- Sweet Run
- Twin Lakes
- Westmoreland
- Widewater
- Wilderness Road
- York River
Dunkin’ Locations(50 points/ea.)
(+50 IF YOU TAKE YOUR PIC INSIDE THE STORE)
- Daleville-133 Market Center Way, Suite 1, Daleville, VA
- New Orange- 536 Orange Ave. Roanoke, VA
- Bedford- 1111 E Lynchburg Salem Tpke, Bedford, VA
- Wytheville- 280 Commonwealth Dr., Wytheville, VA
- Fairlawn- 7357 Round House St, Fairlawn, VA
- Blacksburg- 1705 S. Main St., Blacksburg, VA
- Brandon- 670 Brandon Ave., Roanoke, VA
- Salem- 1803 W. Main St., Salem, VA
- Old Forest- 3309 Old Forest Rd, Lynchburg, VA
- Vinton- 999 Hardy Rd, Vinton, VA
- Peters Creek- 7000 Peters Creek Rd., Roanoke, VA
- Madison Heights- 4764 S. Amherst Hwy., Madison Heights, VA
- Roanoke St- 2384 Roanoke St., Christiansburg, VA
- Timberlake- 7916 Timberlake Rd., Lynchburg, VA
Bike Locations (100 Points/ea.)
- Apple Orchard Falls Trail
- Black Water Creek
- Blacksburg Skill Park
- Blue Ridge Parkway
- Blue Ridge Trail
- Blue Ridge Tunnel Trail
- Carvin’s Cove
- Dick & Willie Trail
- Explore Park Trail
- Falling Creek Park
- Hanging Rock Battlefield Trail
- Huckleberry Trail
- Jackson River Rail Trail
- Mill Mountain Greenway
- Roanoke Greenway
- Virginia Blue Ridge Railway Trail
- Waid Park Trail
Hike Locations (100 Points/ea.)
- Angel’s Rest
- Apple Orchard Falls
- Bald Knob Overlook
- Blackwater Creek
- Bottom Greek Gorge Trail
- Cascade Falls
- Carvins Cove
- Chesnut Ridge Trail
- Devil’s Marbleyard
- Dragon’s Tooth
- Explore Park
- Flat Top
- Kelly Knob
- Laurel Mountain Preserve
- McAfee’s Knob
- Mill Mountain Greenway
- Panther Falls
- Roaring Run
- Sharp Top
- Stiles Falls
- Tinker Cliffs
- Waid Park Trail
Watersport Locations (100 Points/ea.)
- Carvin’s Cove
- Claytor Lake
- Cow Pasture River
- Dan River
- Maury River
- Jackson River
- James River
- Leesville Lake
- Little River
- Mill Creek Lake
- New River
- Pandapas Pond
- Peaks of Otter
- Philpott Lake
- Roanoke River
- Smith Mountain Lake
- Stonehouse Lake
- Thrashers Creek Lake